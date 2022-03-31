台增87宗本土152宗輸入新冠　均創今年單日新高

台灣周四（31日）公布新增239宗新冠肺炎確診病例，包括87宗本土感染和152宗境外輸入，均創今年單日新高。位於離島的金門縣出現當地首宗確診病例。

當地本土群聚疫情傳播鏈持續擴大，最嚴重為基隆小吃店衍生的警察局群組，周四新增22宗，至今累計90人確診。其次為樹林科技廠13人、新竹大潭發電廠10人，其他個案涉及台中婚宴群組、台東卑南家庭群組、舞蹈老師群組、台北中山區家庭竹北燒肉店群聚台銀行員、松山區家庭群組、新北中和區公寓、三重業務員群聚和永和家管用餐群組等傳播鏈。

指揮中心指揮官陳時中表示，今年對上一次境外輸入最高紀錄為上周四（24日）的124宗，本土最高紀錄為周日（27日）的83宗。他表示，大潭發電廠的病毒基因排序出爐，為Omicron全新排序傳播鏈。大潭電廠疫情愈演愈烈，延燒到主設備機工程人員染疫。台灣的經濟部次長兼代理台電董事長曾文生周四表示，是否影響到今年6月完成建設的8號機組進度仍需評估和趕工中；強調8號機若無法如期商轉會讓7號機延遲停機。

而台中婚宴群組進一步擴大，一名參加者經台北返回金門縣後，亦收到相關檢測通知，結果顯示確診，成金門縣首宗新冠病例。除上述傳播鏈外，台周四亦新增3條感染源頭不明的傳播鏈，分別為三峽朋友群聚、花蓮慈濟急症護士和新北萬里病例，目前累計19條感染源待釐清的傳播鏈。

花蓮慈濟醫院急診室一名20多歲護理師周四確診，市衞生局即日起連續3日在衞福部立花蓮醫院設置快篩站，希望可盡快找到感染源頭；呼籲在本月15日至周三（30日）曾出入該醫院急症室的民眾接受篩查。