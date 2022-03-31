涉助中國追逃　華公民在美被起訴

中國近年展開「獵狐行動」和「天網行動」，追捕逃亡海外的職務犯罪及貪污疑犯回國。美國紐約檢方周三（30日）公布，再對一名參與上述行動的中國公民提告，指控他涉嫌在美國充當中國的非法代理人。他目前身在中國，被美國通緝。

根據曼哈頓聯邦法院公布的起訴書，53歲男子孫海英（音譯，Sun Haiying）被控兩項罪名，分別是密謀充當未註冊的外國政府代理人，以及充當未註冊的外國政府代理人。第一項罪名一旦成立，最高可判囚5年，另一項罪名最高則可判囚10年。

孫海英被指在2017年至上月期間，參與獵狐行動和天網行動，在美國聘請私家偵探，收集12名被認定為中國罪犯的目標情報，再通報給中國政府。他曾得到美國一名執法人員協助，安排與其中一名目標會面，並威脅對方如未能達成和解將遭到中方報復；甚至有一名目標的懷孕女兒，在華被扣押8個月作「人質」。

起訴書指，孫海英未有向美國司法部登記為中國代理人，卻按照中國政府的意願，嘗試恐嚇及逼迫其目標。該案還有一名紐約華人社區組織的負責人充當孫的同謀，暫未被起訴；而協助孫的美國執法人員同被列為被告，但起訴書未透露其姓名。目前未知孫何時離美，中國駐美大使館與中國外交部暫未回應。