廣東立法禁電動車進升降機　違者最高罰5000人民幣

廣東省十三屆人大常委會第41次會議周二（29日）經審議通過該省實施中國消防法辦法，內容增加了對電動車的消防安全管理，禁止攜帶電動單車、電動電單車及其電池進入升降機，違規單位最高可罰款5,000元（人民幣，下同，約6,240港元），個人最高罰1,000元（約1,240港元）。

上述辦法指出，近年來中國電動單車保有量超過3億輛，僅廣東就有超過2,000萬輛。數據顯示，去年全國發生9,525宗電動單車火災，廣東省佔超過12%。電動單車和鋰電池的管理不規範，滋生大量安全隱患。特別由於戶外充電樁不足、充電價格不均等原因，入戶充電問題普遍，導致火災死亡率居高不下。

此次修訂辦法分別對擬建、在建的住宅小區、住宅建築、人員密集場所及既有建築場所的產權人、管理人或者使用人提出了不同要求，明確規定禁止在建築物的公共門廳、疏散通道、安全出口、樓梯間以及不符合消防安全條件的室內場所停放電動單車、電動電單車，或為其電池充電。

任何人違反上述規定，將由消防救援機構責令立即改正；如拒不改正，當局將對單位處以1,000至5,000元罰款，對個人處以500（約620港元）至1,000元罰款。