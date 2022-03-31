救護車人員拒借除顫儀　哮喘患者發病不治

上海面對新冠病毒肆虐，屢傳出有其他病患因疫情防控不當而延誤救治，甚至死亡。一名市民周三（30日）突發哮喘，患者家屬和鄰居曾向警方和救護車求助遭拒。救護人員未有借出除顫儀，患者最終因未及時得到治療而病逝。

近日有網民發文稱，上海市浦東新區航昌路一名患者周三突然哮喘發作，使用氣霧劑後病情未見好轉，家人撥打120急救電話。曾有負責做核酸檢測的醫務人員到達給患者做心肺復甦，但效果未如理想。當時有一輛救護車經過現場，哮喘患者家人告知救護員情況危急，請求暫借除顫儀救人，但對方未有理會，接到其他樓層的患者後返回醫院。

逾個半小時後另一輛救護車到場搶救，但為時已晚，病人搶救無效身亡。參與救助的鄰居表示：「當放下無能為力的雙手的時候，心都碎了。眼睜睜看着生命的流逝是一種這怎樣的心情。」

上海浦東新區衞健委通報稱，救護車當時已有另一急症患者上了車，準備前往醫院，涉事醫生當時雖有緊急救治任務，但處置實屬不當，已作出停職處理。區衞健委對該名患者的離世深表悲痛，對急救醫生由於經驗不足、處置不當，未能及時出借車載除顫儀施救深為抱歉，將對全區醫務工作人員加強教育。