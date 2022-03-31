涉參與孫力軍政治團夥　前司法部長傅政華遭雙開

中央紀委國家監委周四（31日）通報，司法部前部長、第十九屆中央委員、全國政協社會和法制委員會前副主任傅政華，其行為構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，參與公安部前副部長孫力軍政治團夥等。經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定開除傅政華的黨籍及公職，終止其黨的十九大代表資格，收繳其違紀違法所得，移送檢察機關審查起訴。

通報嚴厲批評，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍枝，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查。

此外，傅政華被指無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛政府車輛供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，當局認為應嚴肅處理。

傅政華現年67歲，河北灤縣人，1973年入黨，北京大學分校法律專業畢業，擁有法學碩士學位。他2010年出任北京市委常委、政法委副書記，市公安局黨委書記、局長；2013年兼任公安部副部長、黨委委員，2015年3月再兼任中央政法委委員；同年9月出任中央610辦公室主任。傅政華2018年出任司法部部長、黨組副書記；2020年5月出任十三屆全國政協社會和法制委員會副主任。去年10月，傅政華因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。