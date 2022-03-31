中美隱形戰機相遇　華稱解放軍敢於亮劍

美國太平洋空軍司令日前稱，美軍F35戰機近期在東海上空曾與中國大陸殲20戰機近距離相遇。大陸國防部發言人吳謙周四（31日）在記者會上回應指，解放軍敢於亮劍，批評美軍艦機對華挑釁，嚴重破壞兩軍互信。他強調，大陸軍事力量增長完全是世界和平力量的增長，同時堅決反對美國向台灣售武，及進行任何形式的官方往來。

對於美國太平洋空軍司令指殲20戰機表現專業，讓人印象深刻，吳謙指大陸軍隊武器裝備建設，包括空軍主戰裝備建設取得長足進步，但還有不少發展的空間。他批評，美軍艦機長期對華進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁懾壓，嚴重破壞兩軍互信，嚴重危及雙方艦機和人員安全，陸方對此堅決反對。他強調，在捍衞國家主權安全問題上，解放軍始終是敢於亮劍、善於亮劍。

針對台灣近日與美國簽訂軍事採購合約，表明接下來還會有軍售宣布，吳謙表示堅決反對美國對台售武，反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。他強調，「挾洋自重」沒有出路，「以武拒統」死路一條，在捍衞國家主權和領土完整問題上，永遠可以相信解放軍。另對澳洲必須為解放軍「在台灣和其他地方潛在行動」做好準備的言論，吳謙斥此錯誤言論非常危險。

吳謙強調，大陸國防費公開透明，積極參與聯合國軍費透明制度。他批評，日方炒作所謂大陸軍費不透明，無非是為自身軍力擴張、突破戰後國際秩序尋找藉口，近年來加強西南方向軍事部署，在地區製造緊張態勢；敦促日方吸取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行。他亦指出，反觀美國軍費常年高踞全球第一，佔世界軍費總開支約四分之一，又對伊拉克、阿富汗等國發動戰爭，事實證明美國才是破壞世界和平穩定的罪魁禍首和幕後黑手。