台鐵就出軌發放1.5億新台幣特別賠償　歷來首次

台鐵太魯閣號列車於去年4月發生撞擊工程車出軌的事故，奪走49條人命。事件滿週年前夕，家屬委任律師陳孟秀周四（31日）在社交網Facebook表示，交通部長王國材周三（30日）同意家屬訴求，台鐵將給太魯閣號事故全體罹難家屬發放約1.5億元（新台幣，下同，約4,160萬港元）「安全改革特別金」，作為對台鐵的懲罰。這也是台鐵首度付出懲罰性賠償金。

陳孟秀指出，對家屬來說多少錢換不回失去的家人，家屬在意的是台鐵是否被處罰，唯有這樣才能嚇阻台鐵痛定思痛，審慎鐵路行車安全、落實改善。陳稱，近年台灣民生基本的交通安全乃至公共安全，一直是大家日常的恐懼，也是現今體制中最深處的挑戰。

陳孟秀指出，台鐵必須在每一事故的賠償，一次比一次賠償得多。前次普悠瑪事故造成18人死亡，台鐵賠償每人1,570萬元（約435萬港元）。台鐵曾說要痛定思痛，然而過了2年半，沒有看見台鐵任何改革的步伐，只有更多的怠忽職守，以至再因台鐵的工安疏失導致太魯閣號事故，造成49人罹難，是前次事故死亡人數近三倍。

這次台鐵發放的安全改革特別金，死難者每人可獲307萬（約85萬港元），連同早前交通部給每名死難者的1,570萬賠償（約435萬港元），以及衞福部啟動善款委員會給予家屬死難者扶助金每人1,800萬元（約499萬港元），每名死難者合計賠償達3,677萬（約1,019萬港元），創台灣海陸空事故賠償最高紀錄。

東網駐台記者郭良傑報道