湛江海警查扣7艘大飛　本月繳走私凍品170噸

廣東省湛江市海警局近日該局開展打擊涉走私「大飛」專項行動，在雷州市企水鎮附近海域發現大飛集結點，海警執法員一舉查扣7艘裝上強力發動機的快艇。據了解，此類快艇航速高達60節（即每小時60海里）。

湛江海警局於本月13日晚根據線報，在雷州市大唐電廠附近海域查獲1艘快艇，艇上載有大量空汽油桶，隨艇未找到任何船舶證書及貨物單據。查獲該案後，湛江海警局發現轄區內大飛活動日趨活躍。

同月15日，該局再獲得線索，在雷州企水附近海域發現疑似大飛集結點。當日上午10時許，海警執法艇趕赴目標海域開展收網，在搜尋至雷州企水港時，發現港內停泊有7艘快艇。執法人員隨即登臨檢查，發現各艇均裝有2台超強馬力發動機，有進行走私活動嫌疑，遂依法扣押進行調查。目前該案正在辦理中。

據悉，3月以來，湛江海警局開展「反走私、反偷渡」專項執法行動，深入推進轄區摸排和情報調研，聯合湛江市公安局連續查扣11艘涉嫌違法船舶、6輛貨車，查獲涉嫌走私凍品約170噸、香煙300多箱，抓獲涉案人員9名。湛江海警局表示，下一步將與其他涉海部門加強情報資源共享，緊盯重點海域和重點執法對象，強化海陸聯合查緝力度，堅決打擊轄區內走私、偷渡行為。