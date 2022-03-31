美防空導彈駐菲　陸轟炸機穿巴士海峽

中國大陸解放軍周四（31日）向台灣西南空域派出11架軍機，其中2架轟6轟炸機一度飛越巴士海峽至台灣東南空域。事件正值美國首次在菲律賓部署愛國者防空導彈系統，部署地點更是巴士海峽以南的北部卡加延省阿帕里（Apari）。

根據台灣的國防部通報，解放軍同時出動4架殲16戰機、4架殲10戰機、1架空警500預警機。其中8架殲系列戰機由台灣海峽中線以南，飛入台灣西南空域；空警500預警機則由東沙島東北方空域，短暫進入台灣西南空域後離開。台灣的空軍按照慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，同時出動防空導彈追蹤監視。

美國及菲律賓正在呂宋島舉行代號「肩並肩」的聯合軍事演習，駐守日本沖繩縣的美國陸軍第38防空炮兵旅第1防空炮兵團第1營，周一（28日）至周二（29日）利用海軍船塢登陸艦及氣墊登陸艇，把愛國者防空導彈系統運到岸上作戰據點。菲律賓一個軍事網站表示，相信這是美方在菲律賓部署這款防空系統。

另一方面，美國空軍周二表示，上月派駐關島的4架B52H戰略轟炸機及220名人員，本月較早時已經完成轟炸機特遣隊任務，返回原來駐地路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地。它們在印太戰區期間出擊25次，飛行時數超過200小時，並與196架盟友、夥伴及美方其他部隊的飛機聯合行動，包括演練密接空中支援。