基隆實施全民快測　陳時中否認雙重標準

台灣的本土新冠疫情惡化，當中以基隆市最嚴重。中央疫情指揮中心指揮官陳時中周三（30日）宣布，該市全面實施「類普篩」（類似全民檢測），由政府提供快測試劑予民眾檢測。外界質疑此舉是雙重標準，與陳此前質疑全民檢測成效的說法有矛盾。陳周四（31日）回應指：「這兩個時空完全是不一樣的情況。」

基隆決定對全市36萬人口實施類普篩，由政府提供快測試劑，與地方相互配合找出社區內潛藏個案，至於如何發放、教導民眾如何採樣、回收快測結果等，將會再討論。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，希望在提出計劃後一周內完成，後續會否再度採檢，會待這次結果出爐後再判斷。

陳時中表示，此政策的大原則是發展全市廣發快測試劑，希望可以建立一套「基隆模式」，未來給其他縣市作為參考。但不少民眾充滿疑惑，質問普篩和類普篩之間的分別；又重提此前出現全民檢測爭議時，陳時中曾表達看法，說普篩會有偽確診的結果，台灣難以承受，認為他自相矛盾。

陳時中周四回應指，前年沒有這些快測試劑，去年有的都是專業用，且精確度不足，現在則有家用快測，比較普及且準確度更高。被問及會否太遲推行時，他指出整體疫情研判基隆市社區可能有潛藏傳播鏈，故要趕快找出來，這是現在最主要的工作目標。