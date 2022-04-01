7000床欠阻隔防護　傳方艙1隔離者亡

上海市日前徵用世博展覽館作為方艙醫院，臨時收治集中隔離市民。不過，館內7,000個床位只有低矮圍板阻隔，臨時流動廁所衞生惡劣，洗漱區域設計令市民無口罩面對面等，被指防疫形同虛設。當地周三（3月30日）流傳，有隔離人士因併發症死亡，另館內多名市民因不滿管理，包圍白衣防疫人員交涉，場面混亂。

據入住患者拍片透露，館內一早到晚噪音不斷，所有燈光24小時長開，難以入睡。他早前核酸檢測顯示染疫後，已出現咳嗽病徵，但方艙醫生表明不會主動提供任何中藥，且不建議患者服用西藥，只囑咐市民依靠免疫系統痊愈。另洗漱區域空間狹小，由多名入住者共同使用，容易導致交叉感染。他提到館內排水系統存在缺陷，居住環境十分潮濕。

有外籍記者日前入住世博方艙後，抱怨館內過於嘈吵，且無廁紙、熱水供應，其後被安排入住交通大學醫學院附屬瑞金醫院，並在海外社交平台發文報平安。消息周四（3月31日）在內地社交平台流傳後引起極大回響，有上海人怒轟政府，「中國人尚且在方艙醫院熬着，敢情最好的瑞金醫院給洋鬼子去享受了？洋人在疫情下又高人一等了」。

另據多名入住者指證，世博方艙周二（3月29日）有人死亡，大批白衣防疫人員曾為死者進行心肺復甦，其後再用擔架把死者抬離方艙醫院，當時死者腳部已明顯變色。不過，上海市政府至今未有相關公布，亦未證實死因是否涉及感染新冠肺炎。同日，方艙醫院有入住者質問防疫人員，她最近3次檢測已顯示無病毒，為何仍未批准離開；亦有男子指出方艙醫院一直無消毒，隔離人士亦未收過防護衣物，要求當局交代。