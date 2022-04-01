台檢察總長江惠民將退休　邢泰釗獲提名接任

台灣的現任檢察總長江惠民任期將在下月屆滿，台灣的蔡英文總統周四（3月31日）正式提名高等檢察署檢察長邢泰釗，出任檢察總長一職。總統府同日把咨文送交立法院，咨請行使同意權。

台總統府發言人張惇涵表示，江惠民任期將於今年5月7日屆滿，蔡英文依《法院組織法》第66條第2項規定，提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長。現年63歲的邢泰釗有中興大學法律學系法學士、文化大學法律學研究所法學碩士學歷。他歷任雲林、屏東及高雄地檢署檢察長、金門及花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長等職務。

報道指，邢泰釗具資深檢察實務經驗，領導能力備受肯定，他亦為此次全台檢察官協會推舉最高票者。他任職台北地檢署檢察長期間，曾指揮偵辦樂陞收購欺詐案、遠雄集團弊案、第一銀行盜領案、中信金購地弊案，並於2016年12月查獲歷來最大量可卡因運毒案等重大案件。

江惠民則於2018年獲提名為檢察總長，過去於司法官訓練所18期結業，曾擔任高雄和苗栗地檢署檢察長、法務部常務次長等職務。他曾經偵破檢察官張金塗遭槍擊案，並為死囚鄭性澤聲請再審，促成對方無罪定讞。

駐台記者宋江誠報道