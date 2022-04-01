酒後家暴妻兒虐死6隻貓　台男遭起訴

台灣彰化一名粘姓男子近日被揭家暴妻兒兼虐待動物，引來民眾不滿。粘男婚後經常毆打王姓妻子和6歲繼子，酒後對他們拳打腳踢，曾連踢男童面部7次至倒地；又從網上領養6隻貓，事後凌虐致死丟棄水溝。檢方周四（3月31日）以家暴、傷害和虐待動物致死等罪嫌，向法院起訴粘男。

粘男婚後開始對王女暴力相向，經常拳打腳踢、掌摑，又隨意辱罵和毆打繼子。直到兩人離婚後，王女才將手機拍攝的證據交予警方求助。起訴書顯示，粘男曾因無錢買電單車，為逼女方簽名擔保向銀行貸款，經常毆打她的面部，又將其頭部撞地板。

從王女拍攝的影片顯示，粘男在去年3月至8月間曾7次虐待繼子。粘男亦曾在家中虐待貓隻，捉住貓的尾巴用力凌空飛甩，並用力砸向牆壁或地板，致牠口鼻流血。他又直接將貓咪吊掛在廁所門上「活活吊死」，或按壓在蓄滿水的浴缸中溺死。

彰化地檢署完成調查，認為粘男對妻兒拳打腳踢，已涉傷害、強制罪，成年人故意對兒童傷害、成人故意對兒童強制、傷害等罪，且屬家暴；另涉違反《動物保護法》故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失等，將其起訴。