漢文帝霸陵面世　入選年度10大考古發現

國家文物局周三（3月31日）公布2021年度全國十大考古新發現，四川省甘孜州稻城縣皮洛遺址、河南省南陽市黃山遺址、陝西省西安市江村大墓等成功入選。其中，坐落白鹿原的江村大墓去年底證實為漢文帝霸陵，成功破解漢文帝陵墓位置的千古之謎。

西漢時期自漢高祖劉邦的長陵開始，共建成11座帝陵，其中8座跟隨長陵坐落長安城西北的咸陽原，1座坐落長安城東南的杜東原，惟漢文帝劉恒陵墓位置多年未明。劉恒生前提倡薄葬，命霸陵「因山為藏，不復起墳」，位置非常隱蔽，又因元代學者駱天驤編撰「白鹿原北鳳凰嘴下，《漢書》治霸陵皆瓦器不以金銀銅錫為飾」，令古今一直誤會霸陵位置。

2006年，考古人員在白鹿原掘出江村大墓後，發現墓葬形制是天子級別的「亞」字形，地表無封土等，初步推測是皇帝陵墓。江村大墓鄰近漢文帝之妻的竇皇后陵，考古人員其後更在江村大墓與竇皇后陵的外圍發現夯土垣牆，證實該處屬於合葬結構，說明江村大墓的墓主人正是漢文帝。

漢陵考古隊隊長馬永嬴介紹，漢文帝霸陵面世填補西漢帝陵發展演變的關鍵環節，有助研究西漢政治制度演變。另霸陵南陵出土較多帶有動物形象的金銀器，包括熊、狼、豹等，具有典型草原文化風格，體現中原文化和草原文化的交流。