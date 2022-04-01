交警收賄洩警情　方便醫院搶派救護車到現場

據中紀委國家監委網站周三（3月30日）消息，江蘇省靖江市近日召開警示教育大會，揭露該市公安局交警大隊前民警童某收受某民營醫院院長賄款，作為提供交通事故警情的報酬，以便該醫院第一時間派救護車到達事故現場「搶生意」。

靖江市紀委監委早前接獲民眾反映，發生交通事故後，附近就有一家公立醫院，救護車卻把民眾送往較遠的民營醫院治療。經市紀委監委調查，發現有當地市民曾在發生交通事故後，被救護車送到15公里外就醫；在另一宗交通事故中，竟然同時來了民營醫院和公立醫院兩輛救護車。巧合的是，上述事故均與該市一家民營醫院有關。

通過調查取證發現，該民營醫院院長多次向交警轉帳、發紅包，尤其在節假日轉帳頻繁，其中童某獲轉帳金額較大、頻次較高。該醫院與童某等交警達成「協議」，在交通事故接處警過程中，執法人員將事故傷者訊息優先通知該醫院。作為回報，該醫院院長則以「訊息費」為名義向交警送現金、購物卡、加油卡、煙酒及微信紅包等。

經靖江市紀委監委開展專項整治，截至目前，已立案查處違紀違法人員25人，留置2人，移送司法機關1人，涉及交警、醫療衞生、醫保等多個部門。而童某則被開除黨籍和公職，並就所涉犯罪移送司法機關依法處理。