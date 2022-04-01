明離上海需持雙無感染證明　浦西今起封控檢測

上海市衞健委周五（4月1日）公布，前一日新增本土新冠肺炎確診病例358宗和無症狀感染者4,144宗，周五起浦西區開展全民檢測封控，浦東區局部延長封控。為遏制疫情擴散，該市要求自周六（4月2日）凌晨零時起，任何人離開當地，除需持有48小時內核酸檢測無感染證明外，還須提供24小時內抗原檢測無感染證明。

上海周四（3月31日）新增本土病例中，20人由無症狀感染轉確診，8宗確診和3,710宗無症狀感染病例在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。周五凌晨5時起，浦東、浦南及毗鄰區域實行分區分類、網格化管理，有染疫者的封控區實行區域封閉、足不出戶、服務上門；有封控小區所在的街鎮列為管控區，實行人不出小區、嚴禁聚集；其餘的防範區內市民非必要不出門，倡導居家辦公，不跨行政區流動。

至於上海市內第二批分區封控措施，周五凌晨3時至下周二（4月5日）凌晨3時在浦西區實施。期間在封控區域內，住宅小區所有居民除根據統一安排、於指定時間和地點進行核酸檢測外，其餘時間足不出戶，取速遞、丟垃圾由小區物業或義工上門協助。受限區域包括黃浦區、靜安區、徐匯區、長寧區、普陀區、虹口區、楊浦區、寶山區、閔行區、嘉定區、松江區、青浦區。

上海市政府新聞辦公室周四晚透過官方微博「上海發布」公布，為繼續強化「非必要不離滬」政策，將原本只要求離開當地人士提供核酸檢測無感染證明，改為提供核酸和抗原檢測雙無感染證明。抗原檢測結果可通過「疫測達」小程序上傳，並可在「隨申碼」上查詢核酸和抗原相關檢測結果。全市機場、碼頭、火車站以及高速公路等將對離開當地人士開展核酸和抗原檢測結果查驗。