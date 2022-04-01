內地昨增7229宗本土新冠　多校延遲放清明假

國家衞健委周五（4月1日）通報，內地前一日新增7,229宗本土新冠病例，包括1,787宗確診和5442宗無症狀感染，無新增死亡病例。上海的新增本土個案達4,502宗仍佔最多，但大部分是無症狀感染；單是新增本土確診則以吉林1,363宗佔最多。內地疫情嚴峻，多地大學和大專院校公布清明假期不放假，正常上班或上課，假期延遲補放。

內地周四（3月31日）新增1,827宗確診病例，其中40宗為境外輸入。新增本土確診方面，除了吉林外，上海358宗，黑龍江16宗，浙江10宗，江蘇9宗，福建5宗，山東和廣東各4宗，河南和湖南各3宗，河北、遼寧、安徽和海南各2宗，天津、江西、四川和貴州各1。

另新增5,559宗無症狀感染，當中117宗為境外輸入。本土個案以上海4,144宗佔最多，其次為吉林871宗，其餘分布於福建、遼寧、河北、安徽、江蘇、山東、江西、黑龍江、河南、廣西、廣東、新疆、甘肅、浙江、湖北、天津、內蒙古、湖南、海南、重慶、四川和雲南。內地至今累計151,103宗確診，其中4,638人死亡。

臨近清明節，內地下周日（3日）至下周二（5日）放假調休3日，惟在北京、湖南、山東和廣東等地，周四有大學發通知宣布取消清明假期、延遲放假時間或僅在清明節當日放假一日。文化和旅遊部周四召開新聞發布會，強調清明假期間要嚴格落實旅遊景區防疫措施，要求景區實行限制人流量、預約和錯峰到場等安排，呼籲民眾不要前往中高風險地區旅遊。