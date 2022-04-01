省發改委倡節約用電　辦公室空調不低於26°C

雖然未到夏天，但廣東省發改委周三（3月30日）發布通知，要求加強全省節約用電，確保經濟社會穩定運行。通知要求全省各級公共機構帶頭節約用電，包括辦公室夏季製冷溫度設置不低於26°C。

通知稱，各級黨政機關、事業單位等公共機構要做好辦公設備科學用電、節約用電管理。具體措施包括冬季製熱溫度設置不高於18℃；空調運行期間保持門窗關閉；充分利用自然光照明，減少人工照明，優先選用更高效的節能燈具；辦公場所3層樓以下或上下2層樓時盡量走樓梯；下班時應確認電腦、打印機、飲水機、空調等用電設備均處於關閉狀態。

通知又嚴格城市景觀照明用電管理，要求加強對景觀照明項目審查，從嚴控制媒體牆、「燈光騷」類工程項目建設，強調不得建設超高能耗、超大規模、過度亮化、造成光污染的景觀照明項目。

針對「用電大戶」工商業，通知提出，落實差別電價、懲罰性電價和行業階梯電價政策，指導用電工商企業積極響應並參與節約用電活動，主動建立科學用電制度，提高員工節約用電意識。大型商場、賓館、餐廳、寫字樓等應嚴格執行公共建築空調溫度控制標準，並提倡結束營業前半小時關停空調。