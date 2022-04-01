傳護養院爆疫屍體放路旁　騙家務助理照顧染疫者

上海近期爆發本土疫情，政府隨即實施分區封控，當地不時傳出有患病市民無法就醫。近日有網民爆料，指當地一家大型護養院爆疫，除有很多住院長者病死，院內管理混亂，大量醫護人員因感染被隔離，院方更誘騙家務助理進入污染區工作。

標註身在上海浦東新區的網民「ruru參上」上周六（3月26日）於微博發文稱，其100歲的外婆住在東海老年護理醫院，近期感染新冠肺炎，但因該院早前已實施封閉管理不准探訪，令家屬心急如焚。該網民又稱，舅母一名住院的94歲好友日前染疫離世，院內很多同樣染疫離世的長者，因家屬無法接走，屍體只好暫放路旁。另有醫生對家屬稱，院內20多名醫生只剩5人無感染。

另有網民周三（3月30日）發微博稱，東海老年護理醫院透過家政公司招聘家務助理，聲稱只做簡單餵食、打掃工作，但實際是照顧受感染的長者，更連續工作30小時才能休息。有家務助理指醫院管理非常混亂，沒有廁所，沒有地方睡，半夜有病情危重的長者被拉走。醫院要求家務助理與密切接觸的長者同住一個房間，又不讓各人離開。據稱，目前共有50名家務助理被困。

另有美媒周四（3月31日）引述東海老年護理醫院的多名護理員表示，他們親眼目睹或聽說醫院運走屍體，並指院內至少上百人染疫。報道指，由於院方無公布數據，目前無法確定這些長者因染疫或其他慢性病死亡。有住院者家屬表示，由於院內護理員感染後被隔離，其親人處於無人照顧的狀態。

東海老年護理醫院於2002年開辦，為當地公營護養院，提供1,900張床位。該院於上周五（3月25日）在官方微博表示，醫院從3月12日凌晨零時開始實施閉環管理。根據市衞健委要求，確診病例將轉至定點醫院治療，對生活不能自理的患者，醫院配備護理員一同轉運到定點醫院繼續照顧。