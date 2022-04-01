戴琪：與北京貿易談判　不尋求達成新協議

美國貿易代表戴琪周四（3月31日）出席參議院財政委員會的聽證會，表示美國跟中國大陸就貿易行為談判時，不會尋求達成新協議，而是解決陸方令人反感的做法。但她拒絕表明，會否讓台灣參與美國拜登政府的印太經濟框架，被質疑若把台灣排除在外，將錯失機會。

戴琪正與北京就兩年前的首階段貿易協議進行談判，當時對方承諾至去年底購買2,000億美元（約1.56萬億港元）的美國貨，換取美方減免對其加徵的關稅。戴琪在聽證會上表示，與北京在遵守協議上的談判非常困難，但認為美方不必在下階段尋求達成新協議，而是將面對大陸挑戰的重心，從陸方在首階段作出的承諾和遵守情況，擴展至首階段未涵蓋的議題上。她又指，大陸的貿易行為令其不斷壟斷關鍵產業的市場，甚至蔓延至未來產業。

被問及會否邀請台灣參與印太經濟框架時，戴琪稱目前只跟有興趣的國家或地區展開討論，台灣是否參與仍在考慮中，目前未有定案。有參議員強烈要求把台灣包括在內，以發出明確訊息，美國與夥伴同在，不致受大陸欺凌。戴琪另呼籲參議院對眾議院本月較早前通過的法案開綠燈，該法案將終止美國與俄羅斯之間的正常貿易關係，作為針對俄入侵烏克蘭而實施的經濟制裁。