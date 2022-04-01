王毅加強東盟印太展望合作　籲俄烏停火對話

中國國務委員兼外長王毅周四（3月31日）在安徽省黃山市屯溪區，主持召開第三次阿富汗鄰國外長會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會，會上談及烏克蘭問題；同日另與印尼外長蕾特諾會談，加強東盟印太展望合作。王毅表示，中方在烏克蘭問題上客觀公正，呼籲停火止戰，支持俄烏開展直接對話。

王毅在會後召開新聞發布會，介紹會議重要共識和成果。被問及中方在烏克蘭問題上發揮甚麼作用時，他指這幾天密集與各國外長就此深入交流，中方立足是非曲直，堅持獨立自主，恪守客觀公正。他強調，作為聯合國安理會常任理事國，中方將繼續根據當事方意願，考慮形勢發展需要，繼續為勸和促談、維護和平發揮建設性作用。

中方堅持勸和促談正確方向，主張對話談判是唯一出路；捍衞國際關係基本準則，尊重聯合國憲章宗旨和原則以及各國主權和領土完整；堅持防止冷戰思維回潮，倡導共同、合作、綜合、可持續的安全觀；維護各國正當權益，避免損害各國正常經貿往來和人民生活；堅持鞏固亞太和平穩定，警惕美國借印太戰略在該地區引入集團對抗禍水。

王毅周四另與來華訪問的蕾特諾舉行會談。王毅表示，雙方要加強頂層設計，形成更多共識，積累更多成果，包括確保如期高質量建成雅萬高鐵等。蕾特諾指會議將阿富汗鄰國團結在一起，有助加快阿和平重建和民生改善。雙方就深化中國東盟全面戰略夥伴關係交換意見，同意盡快制訂行動計劃，加強「一帶一路」與「東盟印太展望」重點合作領域對接。雙方同意加強在二十國集團（G20）中的配合，中方支持印尼辦好G20峇里島峰會，聚焦宏觀經濟政策協調，不應被政治化或分裂。