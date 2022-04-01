浦東實施階梯式管控　全市保量穩價確保居家有菜

上海市自周一（3月28日）起對浦東、浦南以及毗鄰區域實施封控，並開展核酸篩查，原定周五（4月1日）凌晨5時解封。但該市政府新聞辦公室周四（3月31日）晚發通告稱，在對篩查結果綜合研判後，上述區域於原定封控期屆滿後，再按分區分類、網格化管理原則，實施階梯式管控。

上海市衞生健康委主任鄔驚雷在周五記者會上稱，上述管控做法目的是通過科學劃定防控區域，用最小的代價實現最大的防控效果，並減少疫情對經濟社會發展的影響。措施將按小區是否存在感染者，將區域劃分成封控區、管控區和防範區，並採取14天封閉管理（從3月28日封閉起計），或7天封閉管理、7天社區健康管理，期間開展相應頻次檢測。

針對第一批封控社區存在的問題，上海市民政局副局长曾群周五表示，當局已廣泛搜集意見並總結經驗，針對薄弱環節提出工作指引，努力改進。他舉例，對社區內有洗腎或重病居民的緊急就醫需求，當局要求社區及時掌握訊息，積極協助做好醫患對接、保障車輛通行。

另於早前封控實施期間，不時傳出市民買菜難問題。當地市、區兩級政府其後加大貨源組織力度，協調企業採購渠道，安排來自各方的「愛心蔬菜包」配送至居民家中。上海市商務委採取措施，確保做到讓保供企業正常經營，保供車輛正常通行，保供人員正常上崗。市場監管部門連日來也持續加強對重要民生商品和防疫用品的價格監管，嚴查哄抬價格、串通漲價等違法行為。截至周三（3月30日），共檢查相關單位39,736戶次，對價格違法行為已立案50件。