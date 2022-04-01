出生率持續下降　去年至少9地自然負增長

內地多個省市區近日公布去年人口數據，顯示出生率持續下降，去年至少9地人口出現自然負增長。國家統計局數據顯示，去年全年出生人口1,062萬人，出生率為7.52‰，自然增長率為0.34‰。內媒周五（1日）整理內地人口10年圖譜，內地去年人口出生率為1949年以來最低，而人口自然增長率為1961年以來首次降到1‰以下。

數據顯示，去年全國人口超過14.1億人，比2020年增加48萬人。其中廣東省出生人口佔最多，為118.31萬人，其次是河南省的79.3萬人和山東省的75.04萬人。在出生率方面，貴州省、青海省、甘肅省去年分別為12.17‰、11.22‰、9.68‰佔最多。

報道指出，廣東省去年的出生率僅9.35‰，雖超過全國平均水平，但這是該省近年來較低的水平；去年的人口自然增長率4.52‰，與1978年以來的數據相比，也幾乎處於最低水平。從已公布數據的省市區可見，河北、江蘇、湖南、湖北、山西、重慶、內蒙古、上海、黑龍江的人口自然增長率均為負數。

人口自然增長率指在一定時期內（通常為一年）人口自然增加數，即出生人數減死亡人數，與該時期內平均人數或期中人數之比。當人口出生率低，人口死亡率也低時，人口自然增長率則低；當人口出生率高，人口死亡率低，人口自然增長率則高。