衞健委堅持動態清零　疾控專家認難度大

國務院聯防聯控機制周五（4月1日）召開新聞發布會。國家衞健委表明，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖，強調時不我待。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友承認，變種病毒株Omicron令清零難度更大、所需時間更長，惟他相信中國最終能實現動態清零。

衞健委會上指出，內地3月累計報告10.3萬名本土感染者，波及29個省市區，其中吉林省和上海市病例佔內地近期90%。吉林省疫情仍在發展，累計報告超過4.4萬名感染者，社區傳播仍未阻斷。上海市疫情快速上升，累計報告超過3.6萬名感染者，近期感染者數量仍將增加。另截至周四（3月31日），全國12.4億人完成疫苗全程接種。

吳尊友指出，Omicron比變種病毒株Delta流行期間造成的死亡數更高，顯示疫情仍然對國家帶來嚴重危害。中國防控實踐證明，動態清零依然是控制新冠疫情的最經濟、最有效的防控策略。未來，當局會通過「抗原篩查」及「核酸診斷」的監測模式，盡早發現無症狀感染者，切斷傳播鏈。

各地方艙醫院近日被指管理混亂，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強強調，密切接觸者、輕型病例、無症狀感染者，不能同時在同一個空間隔離觀察，避免進一步傳播的風險。他解釋，密切接觸者可能是個潛在的感染，但不一定是病人；無症狀感染者和輕型病例都是確診的病例，具有傳染性。