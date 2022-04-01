內地研新核酸檢測方法　最快20分鐘出結果

內地核酸檢測從採樣到出結果原本大約要6小時，當地科研機構近日研發出一種新冠病毒快速核酸檢測方法，得出結果的時間可縮短至20分鐘。另有研究機構發布論文指，內地國產廣譜重組新冠疫苗，對包括Omicron在內的多種變種毒株有效，且作為加強針的效果優於滅活疫苗。

湖北武漢大學中南醫院醫學研究院周四（3月31日）公布，由該院團隊合作研發出的快檢方法，具有高靈敏度、高特異性、操作便捷及快速。研究人員採用有關快檢方法，共檢測204個咽拭子樣本，在新冠病毒真實樣本中，準確度達到94.2%。該方法可用較短時間檢測出病毒，並用便攜式紫外燈或藍光燈照射就可觀察到結果。

另外，中國生物研究院周二（29日）在預印本平台bioRxiv發表研究論文，研究團隊針對新冠病毒的高度變異性，創新設計了一種以馬賽克型三聚化RBD（mos-tri-RBD）為靶抗原的單組分廣譜重組新冠疫苗。該疫苗可用於加強免疫，誘導針對Omicron在內的重點和值得關注變種毒株的廣泛免疫應答，有望成為預防新冠病毒現有及未來潛在流行株的候選疫苗。該疫苗是一代重組疫苗抗體的3倍至4.2倍，更是滅活疫苗抗體的8.5倍至11.8倍。