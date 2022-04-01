秘書職位要求有性經驗　招聘者涉違規被封號

重慶市一名女子近日在招聘平台尋求秘書工作，有匹配的公司聯絡時，卻告知她崗位要求女性是單身，並且有性生活經驗。她感到可疑，故以色情騷擾的名義向平台投訴，涉事帳號其後已被系統凍結封號。

內媒周四（3月31日）報道，26歲的陽女士最近兩周忙於求職，她在平台上輸入自己的求職意向後，便獲推薦與自己相匹配的公司崗位。其中一份秘書崗位月薪5,000元（人民幣，下同，約6,160港元），有保底1萬元（約1.2萬港元）兼領導現金支付的獎金、節假日福利、周末雙休等。她認為，工作內容符合其能力，於是在平台上聯繫一名叫小吳的招聘者並發送履歷表。

該工作的內容是協助安排處理領導工作日程、生活日常，偶爾與老闆參加應酬和陪伴老闆。但崗位又要求，應徵者為18至26歲的單身女性，形象要好，身體健康，無傳染性疾病，還要有性生活經歷。陽女士看到這些要求後產生質疑，擔心對方不是單純招聘秘書，於是便將聊天紀錄截圖投訴。平台後來指舉報已核實，存在違規現象，對相關帳號予以凍結處理。

小吳受訪時直言，老闆其實想招聘一個類似「情人」的私人秘書，月薪可以面談。招聘平台客服表示，如遇到此類騷擾問題，可截圖存證並上傳至平台舉報。平台除對個人封號外，還會對個人所屬的公司加強監管，如發現違規情況，會及時處理。