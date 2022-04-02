女子為情託法師改運　受騙147萬人民幣

夫婦以高昂的價格向蓋女出售法器。

內媒周五（4月1日）報道，北京市一名蓋姓女子為改善與男友之間的感情，向一對「法師」夫婦支付共147萬元（人民幣，下同，約181.1萬港元），讓他們做法事為男友驅鬼。然而，蓋女最後仍與男友分手，白白損失金錢。北京西城人民法院近日以詐騙罪等，分別判涉案雷姓男子和孫姓女子監禁10年和5年，共處罰15萬元（約18.4萬港元）。

事發於2020年11月，當時21歲的蓋女在網上發文詢問，如何改善與男友的關係。她其後獲網民介紹認識涉案夫婦。雷男介紹自己可以算命、做法事、改變時運。雷男指出蓋女的男友被「陰鬼上身」，於是收取蓋女2,999元（約3,695港元）為她「斬桃花」。

之後蓋女陸續向夫婦支付金錢，舉行超過400次法事，為其解決生活問題。當蓋女沒錢時，夫婦便稱她「負能量」重，不停勸蓋女向家人索要金錢、從實習單位預領工資，甚至提出賒賬做法事。直至蓋女父母發現女兒舉止異常，於是報警。

惟警方調查發現，夫婦開設的網店，主要業務為出售佛牌並提供做法事服務。兩人在做法事期間，透過對受害人傳播迷信思想，令受害人害怕，從而繳付金錢以解決問題。其所謂法事，只是用蠟燭圍成一圈，中間擺放施法對象的照片，兩人則在旁念「咒語」。