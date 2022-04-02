罕見萬隻藏羚羊遷徙　保育人士：生態向好

西藏阿里地區改則縣境內近日出現近萬隻藏羚羊聚集。有中國邊境地區野生生物保護與執法獎項的得獎者稱，這現象與保護成效、生態向好、棲息地安全等分不開。

改則縣林草局局長仁增羅布表示，此次藏羚羊大規模聚集是種群規模及活動範圍擴大的表現。近年來，生態環境得到改善，野生動物種群和數量逐年增長。此外，近幾年當地野生動物涉獵案件逐年下降。仁增羅布稱，改則縣不斷加大保護力度，已設立23個管理站，聘用了217個專業管護員，「發現盜獵等問題，能夠第一時間制止」。

曾獲「中國邊境野生生物衞士」榮譽的強巴次仁對內媒稱，當地各相關部門針對野生動物疫源疫病監測、草原蝗蟲災害監測、案發現場保護、日常巡護監管等開展各類培訓，加強林業隊伍建設。他又指，保護區的普法教育深入民心，民眾對保護生態、野生動物的積極性、主動性和保護意識都很強。

藏羚羊是中國國家一級保護動物，主要分布在以羌塘草原為中心的青藏高原地區，棲息地海拔3,700米至5,500米。改則縣地處羌塘國家自然保護區腹地。數據顯示，西藏全區藏羚羊由上世紀90年代的6萬多隻恢復到目前約30萬隻。