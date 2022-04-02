內地增9875宗本土新冠　上海佔最多

國家衞健委周六（2日）通報，內地前一日新增9,875宗本土新冠病例，創近兩年單日新高，包括2,086宗確診和7,789宗無症狀感染，無新增死亡病例。上海的新增本土個案達6,311宗仍佔最多，亦創單日新高，大部分是無症狀感染。上海浦東新區原定周五（1日）結束封控，但後改為實施階梯式管控，目前全區均為封控區或管控區，暫無防範區。

內地周五（1日）新增2,129宗確診病例，其中43宗為境外輸入。新增本土確診方面，吉林以1,730宗佔最多，其他分別為上海260宗，黑龍江21宗，浙江14宗，福建13宗，江蘇12宗，山東和海南各8宗，遼寧4宗，江西和湖南各3宗，河北、四川和青海各2宗，天津、安徽、河南和雲南各1宗。

另新增7,869宗無症狀感染，當中80宗為境外輸入。本土個案以上海6,051宗佔最多，其次為吉林1,244宗，其餘分布於福建、河北、安徽、江蘇、遼寧、江西、黑龍江、山東、廣東、河南、浙江、湖北、甘肅、新疆、廣西、海南、雲南和重慶。內地累計有153,232宗確診，當中4,638人死亡。

上海浦東新區新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室周六發布消息，為遏制疫情擴散蔓延勢頭，盡快實現社會面動態清零，根據上海市新一輪核酸篩查和區域管控後防控工作的相關部署，現將浦東新區實施分區分類、網格化管理。經綜合研判篩查結果，浦東新區均為封控區或管控區，自上月28日凌晨5時起計算。封控區實行區域封閉、足不出戶、服務上門，管控區實行人不出小區、嚴禁聚集。

有關疫苗接種方面，國家醫保局周六表示，目前已接種32億劑次疫苗，疫苗費用達1,200餘億元人民幣（約1,477億港元），由醫保基金和財政共同分擔，相關費用在醫保基金可承受範圍內。