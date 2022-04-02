情報指俄入侵前華網攻烏　針對軍事和核設施

英國《泰晤士報》周五（1日）引述烏克蘭情報報道，在俄羅斯2月24日舉兵攻烏前，中國對烏克蘭的軍事和核設施展開大規模網攻，包括隸屬國防部及其他機構的逾600個網站受到數千次攻擊，並於俄攻烏前一天達到頂峰。有網絡安全專家認為，網攻時間或證明俄方事前已把入侵計劃告知華；中國大使館暫未回應上述消息。

報道引述烏克蘭國家安全局（SBU）提供的情報備忘錄，疑由另一個國家準備，當中列出網攻的規模和野心。黑客鎖定的關鍵軍事目標包括烏克蘭國家安全與國防委員會、國家邊防局、財政部、鐵路局、國家銀行以至核設施。SBU指這些網攻在北京冬奧會結束前開始，目的是竊取數據，查找關閉或破壞烏克蘭重要國防和民用基建的方法，甚至針對國家核監管監察局和聚焦危險廢品的烏克蘭調查網站。

SBU指出，2月中旬針對烏克蘭網絡活動的增加，每日都有竊取情報的活躍攻擊，通常用於偵察和間諜活動。俄羅斯攻烏前也試圖削弱烏克蘭的電腦網絡並攻擊政府網站，但烏方指中國的攻擊可透過其軍方網絡戰部隊的工具和方法辨別，由中方執行的網攻包括啟動數千個漏洞，並試圖進入至少20個不同漏洞。

美國情報部門表示，關於中國在俄羅斯攻烏前網攻烏政府設施的情報準確。美國網絡安全公司SentinelOne亦曾於上月22日，發現一次中國黑客針對烏克蘭的單獨網攻，規模較小。其研究員黑格爾（Tom Hegel）認為，中方目標是盡快獲得所需東西，不在意被暴露，反映其已知悉將要發生的大事。