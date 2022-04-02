美台官員疫情以來首會晤　商擴大台灣國際參與

美國國務院於當地時間周五（4月1日）公布，台美官員前一天在華盛頓召開高級別工作會議，針對擴大台灣國際參與，討論推動台灣參與下月舉行的世界衞生大會（WHA）。台灣的外交部周六（4月2日）表示，這是新冠疫情爆發以來台美首次舉行的實體雙邊會談。

美國國務院表示，美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）周四（3月31日）在華盛頓舉行工作會議。台外交部主任秘書徐儷文率領國際組織司司長吳尚年等人赴美與會，台駐美代表蕭美琴、美國國務組織事務助理國務卿西森（Michele Sison）等人亦有出席。

會上聚焦討論台灣作為觀察員，參與下月22至28日召開的第75屆世界衞生大會的機會，以至參與聯合國國際民用航空組織的可能性。雙方亦談及擴大台灣參與國際組織的策略及方法，除了公共衞生和民航安全，議題亦涵蓋打擊跨國犯罪、經濟合作、民主治理等。

台外交部表示，今次會議充分展現台美堅若磐石的強韌夥伴關係，感謝美國對台灣的堅定友誼與支持。美方在會上肯定，台灣在全球疫後復甦多邊合作可扮演建設性角色，重申將繼續支持並協助台灣拓展國際空間及對全球關注議題作出更多專業貢獻。