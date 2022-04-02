台今增160宗本土確診　創近10個月來新高

台灣的新冠疫情惡化，周六（2日）公布新增404宗確診個案，包括160宗本土及244宗境外輸入，無新增死亡個案。其中本土病例連續兩日破百，與境外輸入均創今年新高，本土新症更是10個月以來單日新高。

中央流行疫情指揮中心表示，新增本土病例分為83男77女，年齡介乎未滿5歲至70多歲。其中以新北市52宗佔最多，其次為基隆市37宗，其餘分布於台北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、新竹縣、新竹市、台中市、屏東縣、台東縣、金門縣。

多條疫情傳播鏈擴大，基隆警察與小吃店群組新增42宗佔最多，其次為新北三峽親友與校園群聚17宗，其他新症涉及新北中和公寓、桃園電商、大潭發電廠、台中婚宴、花蓮護士與旅遊團、高雄化工廠、桃園舞蹈教室等群組。

新增境外輸入個案方面，患者年齡介乎未滿5歲至90多歲，分別自菲律賓、越南、印尼、美國、日本、香港、德國、匈牙利等地，在2月27日至周五（1日）期間入境。全台累計24,033宗確診，當中853人死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞周六證實，當地出現一宗Omicron重組毒株XE病例。患者為一名上月18日由捷克入境的女子，屬於無症狀感染。台媒稱，XE是兩種Omicron亞型毒株的重組體，目前相關資料很少，難以得知XE毒株的傳播率是否較高，需持續觀察。