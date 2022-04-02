澳洲與印度簽署貿易協議　冀減對華依賴

澳洲與印度結束長達10年的談判，周六（2日）正式簽署一項貿易協議，同意取消大部分進口關稅，澳洲總理莫里森與印度總理莫迪一同在線上見證簽署儀式。分析指，澳洲與中國交惡後，一直推動出口市場多元化，希望減少對華依賴。

澳洲貿易、旅遊和投資部長德昂（Dan Tehan）與印度工業及商業部長戈雅（Piyush Goyal），周六在線上簽署《澳洲與印度經濟合作與貿易協議》，莫里森與莫迪一同見證。莫里森在塔斯馬尼亞表示，與印度這個第二人口大國達成協議，意味其中一個最大經濟市場打開大門，強調兩國均有意建立更緊密關係。

澳洲對印度出口的商品金額達126億澳元（約739億港元），兩國協議生效後，其中85%以上商品將獲取消關稅，包括羊肉、羊毛、銅、煤炭、關鍵礦物等，10年內免稅商品比例將增至近91%。印度出口到澳洲的商品，亦將有96%免稅。戈雅表示，希望盡快與澳洲簽署完整的自由貿易協議。德昂指，即使莫里森在即將的大選未能連任，仍有信心能與印度推進談判。