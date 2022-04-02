抗原檢測非為實現清零　僅輔助核酸檢測

爆發本土新冠疫情的上海等多地，近日啟動抗原檢測作為輔助篩查，但出現假確診問題。 國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六（2日）表示，啟動抗原檢測並非為了實現清零目標，而是為了獲得基本的感染率數據，再通過核酸覆查隔離患者。

在2022新冠病毒抗原檢測國際研討會上，張文宏指出抗原檢測可以用於自檢，但在早期感染或病毒潛伏期時，很難檢測出病毒。他認為，在變種毒株Omicron肆虐下，若用抗原檢測作為篩查，需要至少每3天測一次，才能達到核酸檢測的水平。他指，抗原檢測在染疫率大於或等於5%的地區應用更可靠，在低流行或不流行地區容易出現假結果，相較核酸可能會漏檢25%至50%左右的病例。

張文宏又提到上海啟動抗原檢測，並非為了實現清零目標，當地全域篩查前通過抗原自檢，目的是獲得基本的感染率數據，再通過核酸覆查，可隔離一批傳染源，從而抑制病毒傳播。他指，抗原檢測主要用於急性感染期，即疑似人群出現症狀5到7天內的樣本檢測，也可作為密切接觸者的篩查，連續篩查可提高檢出率；但因其敏感度較低，不宜用於以清零為目標的篩查，只可作為核酸檢測的補充。