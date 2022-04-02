航行自由挑戰主張　美軍針對大陸最多

美國國防部周五（1日）公開2021財政年度的航行自由報告，表示由2020年10月1日至2021年9月30日，美方合共挑戰來自全球各地26個國家及地區的37個過度海洋主張，其中針對中國大陸的行動有5次是最多，分別是4次南海及1次東海。

被指有過度海洋主張的國家及地區，分別是安提瓜、巴巴多斯、柬埔寨、中國大陸、哥斯達黎加、多明尼加共和國、厄瓜多爾、海地、印度、印尼、伊朗、意大利、日本、馬來西亞、馬爾代夫、阿曼、巴基斯坦、南韓、俄羅斯、塞拉利昂、斯里蘭卡、聖文森特和格林納丁斯、台灣、阿聯酋、越南，以及也門。

報告以維持美國軍事部隊的行動安全為由，沒有列出執行航行自由行動的具體地點、日期、次數，僅提及有關聲索國家及地區，其過度海洋主張背後依據的相關法律及規定。值得留意的是，除了針對中國大陸、台灣、越南、印度、馬爾代夫、斯里蘭卡、日本、南韓的行動外，其餘大部分行動此前都沒有公開。

報告批評，中國大陸對飛越東海防空識別區，但沒有進入領空意圖的外國飛機實施限制；在南海方面，報告指劃定的領海基線不符合國際法、對未取得批准或不與之合作的外國勘測及測繪活動刑事化、要求外國軍艦在其領海無害通過前取得許可、對低潮高地等不享有相關權利的地物周圍聲索為其領海及領空。

另一方面，南海戰略態勢感知計劃表示，美國航空母艦林肯號周五駛至南沙群島南部海域，繼續圍繞南沙群島機動；又指這個戰術動作近期常見於部署南海的美國航空母艦，對上一艘是卡爾文森號，時間為去年10月至11月及今年1月。