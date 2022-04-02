憂亞太難維持和平　李顯龍籲中美溝通

新加坡總理李顯龍周六（2日）結束對美國的訪問，他周五（1日）總結時指，亞太地區半世紀的和平並非理所當然，中美關係是重要因素，希望兩國保持溝通聯繫，坦白、坦率、坦誠討論分歧或矛盾，逐步扭轉雙邊關係的惡化走向。

李顯龍此行除了會見美國總統拜登及副總統賀錦麗外，還有國防部長奧斯汀、財政部長耶倫、聯邦儲備局主席鮑威爾、白宮國家安全顧問沙利文、眾議院議長佩洛西。他表示會面期間討論烏克蘭戰爭，透露美方正在超前思考戰爭可能的結果、如何處理這些結果，特別是如何處理烏克蘭戰爭以及與中國的關係。

李顯龍形容，中美關係的問題已經讓人憂心忡忡，兩國之間的問題並非從拜登政府上任開始，而是在好幾任美國政府中逐漸惡化。他指中美之間存在溝通渠道，但擔心不足以應對兩國需要討論且非常困難的問題；由於缺乏互信，美國政府、國會及民間對中國的基本態度在某方面一直延續，所以難以克服問題。

此外，李顯龍認為類似烏克蘭戰爭的衝突不可能是最後一次發生，亞太地區各國過去50年穩健發展及和平競爭，但承認這個局面能否維持「非常難說」，不能視為自然產生。他呼籲亞太地區思考如何推動事態與機制的發展，避免走上阻遏完全失效、類似於烏克蘭戰爭的衝突在區內爆發，以及人命犧牲的結局。