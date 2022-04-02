萍鄉市前副市長　涉受賄遭雙開

中央紀委國家監委網站周三（26日）指，經江西省委日前批准，江西省紀委監委對萍鄉市人民政府前黨組成員、副市長葉華林嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查。經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予他開除黨籍處分，並由省監委給予他開除公職處分。

經查，葉華林曾公開發表有嚴重政治問題的言論，政商關係親清不分，大肆違規干預、插手工程項目建設和司法活動，嚴重破壞當地政治生態和營商環境；收受禮品、禮金，接受管理服務對象的旅遊安排；毫無道德操守，與多名女性發生不正當性關係，大搞權色交易，嗜財成性、管工程「吃」工程、管幹部「吃」幹部，大肆收受巨額財物。

省紀委監委指，葉華林嚴重違反黨的政治紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。除被雙開，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

50歲的葉華林是江西安遠人，1990年8月參加工作，1993年4月入黨。他曾任萍鄉市蘆溪縣委書記及萍鄉市委副秘書長等職務，至2016年10月出任萍鄉市人民政府黨組成員、副市長。2021年8月，他辭去萍鄉市人民政府副市長職務，同年9月亦被免去萍鄉市人民政府黨組成員職務。