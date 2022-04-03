孫春蘭抵上海調研　要求盡銳出戰抗疫

上海市新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻之際，國務院副總理孫春蘭上周六（2日）由吉林省南下當地調研疫情防控工作。她強調盡銳出戰、以快制快，用最短時間遏制疫情擴散；又要求加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。

孫春蘭抵達上海市後，立即與當地市委和市政府負責人交換意見。她強調要堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，把黨中央、國務院關於疫情防控的決策部署落到實處；有關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，支持防控工作。

內地官媒報道，孫春蘭聽取國家專家指導組匯報，到上海市疾控中心調研並主持召開專家座談會；又考察世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村，了解流調排查、轉運收治、社區管控等措施的落實情況。她指2,500萬人口的特大城市應對新冠變種毒株Omicron，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。

孫春蘭要求盡快提升核酸檢測能力，周密組織展開全員核酸篩查，抓緊摸清疫情本底；改建擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，及時展開流調排查；從嚴從緊加強社區管控，保障居民基本生活和正常就醫需求；關鍵行業、重點機構實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。

報道指孫春蘭在吉林省吉林市時，每天召開專家座談會分析研判疫情，每晚視像調度各區縣應收盡收、應隔盡隔，推動實施社會面「清零」，並對疫情較重的船營區、昌邑區、高新區發起總攻。現時該市社區新發現的患者明顯下降。