男子分飾五角行騙　涉額116萬人民幣

廣東省湛江市公安局上周五（1日）破獲一宗詐騙案，一名男子關某渠涉嫌一人分飾五角，在數月間自編自導自演數個角色，先後從受害人黃姓男子處騙走共116萬元（人民幣，下同，約142.8萬港元），警方於去年12月1日將關緝拿歸案，目前尚在進一步審理中。

據內媒上周六（2日）報稱，2019年7月關在社交平台向黃男介紹一名由其冒充的劉姓女子，黃男遂與「劉女」迅速確定男女朋友關係，期間「劉女」屢次以不同藉口從黃男借來逾50萬元（約61.5萬港元）。黃男隨後因不滿「劉女」總拒絕見面及通電話，遂與對方分手並索還此前借出的40餘萬元（約49.2萬港元），且同意「劉女」提出以一塊土地償還債務。期間「劉女」以父母不同意轉讓作藉口，關再度扮成「劉女」的弟弟，並在黃男身上再騙取20萬元（約24.6萬港元）。

此後，關分別再以司法局的「鄧某某」以及「林警官」的身份，騙獲對方逾40萬元（約49.2萬港元），黃男到此才感覺不對勁遂於去年10月21日報警處理。經警方調查終於揭發關才是整件事的幕後黑手，並在徐聞縣逮捕關歸案。

關面對偵訊時表示，因其賭博成性，欠下不少賭債，認識黃男後發現其富有大方，遂杜撰出多個人物向其行騙。他續指若他無法從賭博中將欠黃男的錢贏回，便打算以冒充稅務局及國土局等角色，繼續敲詐黃男至其被發現為止。