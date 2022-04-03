生態環境部：長江渤海排污口完成監測

中國生態環境部副部長邱啟文上周六（2日）在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上透露，截至去年底，長江、渤海排污口監測工作基本完成，溯源任務完成八成以上，一些涉及污水管網混接、錯接、漏接等難點問題的排查整治工作在持續推進。

從2019年起，生態環境部與相關省市相繼啟動了長江、渤海和黃河排污口的排查整治，基本摸清了排污口底數。邱指出，通過無人機航測、人工徒步排查、專家質控核查等工作方式，基本摸清了長江、渤海等試點地區的排污口底數。其中，發現長江入河排污口60,292個，渤海入海排污口18,886個。

此外，當局初步理清了污水排放來源。制訂印發排污口監測工作要點等規範性文件，組織各地實施水質監測和溯源，及時掌握污水排放狀況和來源。邱啟文說，通過這幾年排污口排查整治工作，有力地推動了相關流域、海域的水環境質量改善。

監測數據顯示，到2020年底，長江干流首次全線達到Ⅱ類水體，2021年持續保持了Ⅱ類，實現了歷史性突破；渤海近岸海域Ⅰ、Ⅱ類水質比例比2018年增加了16.9個百分點。