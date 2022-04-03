台陸駐美外交高層　投書《華郵》交鋒

美國《華盛頓郵報》上月刊登台灣駐美國代表蕭美琴的《烏克蘭對台灣的啟示：我們必須對抗威權主義》評論文章，該文稱台灣與烏克蘭長期忍受好戰獨裁鄰國，因此對烏克蘭的苦難有特殊程度的同情。《華郵》上周五（1日）刊登中國大陸駐美大使館參贊朱海權投書，批蕭美琴借烏克蘭局勢妄圖改變兩岸同屬一中事實，台灣問題不是「民主對抗威權」，而是分裂與反分裂的鬥爭。

蕭美琴的文章表示，烏克蘭戰爭向世界表明民主國家並肩反對專制侵略的重要性，台灣將繼續和美國及理念相近民主國家共同努力，支持烏克蘭，讓自由與民主盛行。她又指，不管大陸對台灣提出何種主張與威脅，台灣都不曾是中華人民共和國一部分，台灣未來必須以和平民主方式決定。

朱海權投書反駁，台灣與烏克蘭問題有本質區別，烏克蘭是主權國家，烏問題是主權國家間衝突，而台灣無論過去、現在、將來都是大陸領土，純屬大陸內政，非獨立主權國家。他稱，所謂大陸威脅台灣根本講不通，兩岸同胞都是中國人，用「民主」和「威權」把兩岸割裂開來，是挑動對抗，為台獨尋找藉口，這才是對台灣人民真正的威脅。