吉林市疫情成功遏制　長春今起清零攻堅

吉林省是內地今輪新冠疫情的重災區之一，省政府周日（3日）交代該省疫情目前有3個特點，長春市疫情仍處於發展階段，而吉林市疫情已成功遏制，省內其他地區發現的感染者主要來自隔離管控人群。同日，長春市疫情防控指揮部宣布即日起用5天時間，全面實施清零攻堅行動。

省衞健委副主任張艷表示，長春市主城區報告感染者人數增多，主要是當地針對農貿市場、工地群聚感染及引發的社區感染加強重點區域重點人群核酸檢測工作，所以近日集中發現潛在感染者，目前要從嚴做好城市保供鏈條疫情防控和重點單位聚集疫情防控，同步強化社區防控工作，加快切斷疫情傳播鏈條，遏制疫情發展態勢。

在吉林市，單日新症數字已連續4天明顯下降，過去一周確診及無症狀感染病例下降44.1%，前期疫情重點地區長春市九台區的日增感染人數也呈現下降趨勢，疫情得到有效遏制。

長春市疫情防控指揮部發表《致廣大市民朋友的一封信》，感謝公眾及防疫人員配合防疫工作，該市防控已到發起總攻、決戰決勝的關鍵階段，稍有鬆懈就會前功盡棄，周日起利用5天時間全面實施清零攻堅行動，盡快實現全社會動態清零。