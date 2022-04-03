市民致電疾控中心投訴　領導反吐苦水

上海新冠疫情持續惡化，上周六（2日）流傳一段錄音，為上海市民就健康雲App與市疾控中心數據不同、信息虛假等問題，向市疾控中心領導投訴，該錄音現已刪除。市民投訴指其父親在某酒店隔離，期間做兩次核酸檢測，App上結果顯示無受感染，卻收到市疾控中心電話通知需轉移到方艙醫院。中心領導亦大吐苦水，指「快被逼瘋」，根本無人理會專業人員的防疫建議，質疑哪有國家這樣防疫。

市疾控中心接獲事主舉報後，向對方建議可致電政務服務便民熱線12345，投訴健康雲信息虛假。事主感到驚訝，為何健康雲與市疾控中心不是同一部門負責，信息不互通，質疑防疫部門資訊混亂。事主又投訴防疫部門安排混亂，臨時醫院環境惡劣，其母親曾檢測為無症狀感染，入住臨時醫院後再轉往浦東新區肺科醫院，但遭對方拒收，多名無症狀感染者在醫院門外「吹風」2至3小時，本身無症狀都吹到有症狀。

中心領導卻回答防控人員亦要被逼瘋了，專業人員說的話根本就沒人聽，「現在全部把新冠變成政治性的一個疾病。花了這麼多的人力物力財力……就在做一個防流感的，你看到現在哪個國家防流感這麼防嗎？」。

浦東新區衞健委上周六回應稱，市民投訴健康雲App與市疾控中心所發出的核酸檢測結果不同，當局高度重視及正調查事件。