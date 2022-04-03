蘇州現BA.1.1進化分支　專家指判斷為時過早

江蘇省蘇州市上周六（2日）指當地一名患者帶有新冠變種毒株Omicron亞型BA.1.1進化分支毒株，與目前已知病毒株不同源，是新分支。內媒周日（3日）引述病毒學專家指，現時只有一人測出這款毒株，要確定是否新分支是言之尚早，亦不知其傳染性，而且新冠病毒在傳播過程會有多個變異株，但大多會「自生自滅」。

專家指，病毒基因組序列變化不代表其傳播力、感染力、致病力等必然會發生變化，不能只根據序列差異數量判斷是否出現新流行變異株，應進一步分析序列變異有無引起對應氨基酸變化，變異又發生在哪個蛋白，清楚上述元素才能知道新毒株可能產生的後果。至於BA.1.1進化分支是否病毒的新分支，國際上有不同的定義，僅從一位感染者驗出該毒株序列，難以證實它實際上有傳播，不一定能定義為新分支。

而且，今輪本土疫情持續一個多月，按照新冠病毒的變異速度，出現2個左右的變異是正常，不是病毒一出現新分支就都變成厲害的變異株，只有比較「適應」的病毒才有可能存活下來，但也未必會發展成為主流毒株。專家以變種毒株Delta為例，指它有很多分支，最後成為主流的只有幾個，因為大量分支在流行過程中「自生自滅」，所以即使出現新分支也無需過度恐慌，重要的是大量採集各地新冠確診人員樣本進行病毒基因組測序，及時發現主流毒株。