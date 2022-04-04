爭奪法律副會長失利　女教授與男同事絕交

中國政法大學女教授劉玫日前鄭重聲明，要與男同事汪海燕絕交，痛斥對方在中國刑事訴訟法學研究會換屆選舉中，未有向自己讓出副會長職位；引起網民轉載。上述研究會其後私下投訴轉載者，指文章片面不實，誤導他人，涉嫌侵權。中國政法大學教師工作部職員上周六（2日）稱，暫時不方便回應事件。

劉玫上周四（3月31日）發布《關於我與汪海燕絕交的聲明》，提到自己多次提攜汪海燕，對他有大恩，惟汪海燕非單不願「讓賢」，更「陽奉陰違，欺上瞞下，挑撥離間，嫁禍於人」，讓劉玫落選副會長。女教授形容，「給他這碗飯吃的人是我」，惟汪海燕忘恩負義，讓她「感到深深受到了傷害」，遂宣布兩人今後絕交。

事件引起多名法律界人士轉載評論，惟各人其後收到來自中國刑事訴訟法學研究會的侵權投訴，當中提及「因個別同志對中國刑事訴訟法學研究會換屆工作不滿，發表《關於我和汪海燕絕交的聲明》一文；嚴重影響研究會換屆工作正常進行」。另有內媒事後多次嘗試致電劉玫，均無人接聽或無法接通。上述研究會職員一度表示，事件已進入法律程序。

資料顯示，劉玫與汪海燕均為中國政法大學教授、博士生導師。肇事中國刑事訴訟法學研究會設於中國政法大學，現任會長為中國政法大學訴訟法學研究院院長卞建林，秘書長為汪海燕。另汪海燕曾掛職北京市大興區人民檢察院副檢察長、最高人民法院司改辦副主任，曾獲「全國十大傑出青年法學家」名譽。