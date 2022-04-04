內地昨增13137宗本土新冠　新症連續兩日破萬

內地一連兩日新增本土新冠病例過萬宗，國家衞健委周一（4日）公布前一日內地新增13,137宗本土病例，分別是確診1,366宗，無症狀感染11,771宗。上海仍是疫央，病例持續高企，昨增425宗確診，8,581宗無症狀感染。

內地新增確診病例1,405宗，只有39宗為境外輸入。本土確診以吉林報告836宗最多，其次為上海，其餘分布福建、黑龍江、江蘇、四川、浙江、青海、山東、海南、廣東、山西、安徽、江西、河北、河南、貴州、北京、湖南、陝西。

另外再多11,862宗無症狀感染病例，境外輸入佔91宗，本土個案除上海報告最多外，吉林報告2,742宗居次，其餘患者來自河北、安徽、江蘇、遼寧、江西、福建、海南、河南、山東、浙江、黑龍江、湖北、廣東、四川、新疆、雲南、甘肅、天津、湖南、山西、重慶。至今內地累計156,143人確診，當中4,638人病亡。

周一凌晨零時起，福建、江蘇、安徽、廣西、江西、吉林、湖南等地部分地區疫情風險分別由高調整為中或低，目前內地高及中風險地區各50和353個。另自從中國批准美國藥廠輝瑞公司新冠病毒治療藥物Paxlovid進口，已分發配送至吉林、上海、廣東、福建、江西、山東、浙江和廣西等至少8省、區及直轄市新冠救治臨床一線。