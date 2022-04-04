民眾排隊核酸檢測保持距離　防止交叉感染

上海市周一（4日）全市開展核酸篩查，政府呼籲市民前往採樣點時保持2米距離，避免聚集交談，防止交叉感染，採樣後立即戴好口罩盡快回家。

上海市衞健委一級巡視員吳乾渝表示，截至當日上午9時，這次疫情全市已累計排查到在滬密接和次密接者近20萬人，均已落實管控，其中約19萬人核酸檢測結果無感染。

針對早前市衞健委要求各定點醫院和集中收治點對包括兒童、孕產婦、老人等重點群體進行分類收治，吳乾渝解釋，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域照顧治療。對於兒童感染者，如果家人不符合陪同條件而患者小於7歲，將在公衞中心接受治療。

市公安局黨委副書記、副局長張亞宏表示，自本輪疫情以來，全市公安機關持續啟動社會面最高等級勤務，5萬名公安民警全員上崗，分別進駐居民小區、菜市場、商場、超市、方艙醫院巡邏值守，同時全面布控機場、鐵路、公路、水路等所有進入該市通道，築起防疫屏障。他交代多宗違反防疫規定案例，其中松江區一名男子故意躲避核酸檢測，另一宗是浦東一名男子擅離封控區且拒絕佩戴口罩。上述兩人均被依法行政處罰。