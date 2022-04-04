市民呻核酸檢測輪候長　批外援遲到捱轟

上海周一（4日）為全市逾2,500萬人做核酸檢測，確保「不漏一戶、不落一人」，務求切斷新冠傳播鏈，盡快做到動態清零。清晨開始，防疫人員在各小區分樓棟安排住戶排隊檢測，大致情況井然有序，惟有網民呻輪候時間太長。不過，有人不滿外地到上海馳援的醫護遲到連累他要呆等數小時，網民都不齒其言論。

小區居民清晨起陸續按防疫人員安排，按樓棟有序下樓檢測。有市民稱自己收到通知早上6時檢測，等了近3小時才輪到，而社區群組都在互相提醒對工作人員要尊敬要禮貌，因為他們是浙江前來馳援。有網民大吐苦水，聲稱自己清晨5時半就排隊檢測，結果從外地來的醫護大遲到，早上8時才到，要求對方「遵守時間」，所有小區的人都在等他們。言論惹來網友狠批，反指發文者要尊重前來馳援的人員。

有網民則批評輪候時間太長，通知要求早上10時前出去排隊做核酸，卻到11時半左右才做好，「協調統籌管理雖然真的不行，算了，這幫子人也辛苦」。檢測期間亦有亂象，有市民投訴部分居民素質差，排隊時無數人插隊，有些人更除口罩抽煙，防疫人員看到提醒後，轉頭又繼續抽。

不少市民「精心打扮」做檢測，有人扮成卡通人物、超人、穿古裝、婚紗等，網民笑指「儀式感滿滿」，提醒雖然穿着無違反任何規定，但請檢測後好好消毒。