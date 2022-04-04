台今增133宗本土新冠　地方促中央防疫政策定調

台灣周一（4日）通報新增275宗新冠確診病例，數字較此前兩日回落。本土病例佔133宗，連續4日破百；境外輸入則有142宗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，病例雖然回落，但不能放鬆警覺，針對需要追蹤的個案和高度警戒區域，採檢步伐並未減緩。新北市市長候友宜要求中央就防疫政策定調「共存或清零」，以便地方執行。

指揮中心表示，新增本土病例為64男、69女，年齡介乎未滿5歲至90多歲，當中包含50名無症狀感染者。病例地區分布以新北市46宗佔最多，其餘基隆市、台北市和桃園市均為雙位數，宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、新竹市、台中市、高雄市及屏東縣則為單位數。

在疫情最嚴重的新北，截至周日（3日）已有9校全校或部分停課。周一再有家長接獲通知，新莊區某中學1名學生確診，即日起停課10天，改網上授學。市長侯友宜當日前往三峽區公所視察防疫安排，再度要求中央就防疫政策是「共存或是清零」說清楚，因為執行的策略跟方法完全不一樣。

新增境外輸入病例為78男、63女，年齡由未滿5歲至70多歲，其中18人來自越南最多，2人香港入境，其餘病例由印尼、美國、中國大陸、澳洲、泰國、馬來西亞、法國、柬埔寨、新加坡、菲律賓、德國、愛爾蘭、日本、印度及南韓輸入；另77宗病調查中。目前台灣累計24,585人確診，當中839人病亡。