傳母與2歲女分開隔離後自殺　官方闢謠

上海近日傳出有確診新冠的母親和2歲女兒要分開隔離治療，母親因擔心女兒欠適當照顧而自殺。上海市委闢謠稱母親自殺消息不實，已對病患家庭做好治療和照顧。

上周六（2日），內媒報道家住長寧區的朱女士在微博發文求助，大意指她在同仁醫院接受新冠治療，其2歲女兒上月29日被帶到上海市公共衞生臨床中心隔離治療，她很擔心女兒，希望親自照顧和陪伴女兒。至周日（3日）晚，網傳影片顯示有確診孩子情況危急，又附上通話紀錄，聲稱有孩子無人照顧，高燒不退死了，母親因而自殺，令人聯想到是朱女士。

上海闢謠平台核查，確認影片拍攝地點為復旦大學附屬兒科醫院發燒門診，片中孩子和母親未死亡。發布和傳播影片訊息的2名女子因涉嫌編造謠言和傳播謠言，已被警方批評教育。內媒周一指朱女士已抵達上海市公共衞生臨床中心，發現該處有很多媽媽陪護子女，指自己會照顧好女兒，希望能早日康復離開。上海警方亦無收到自殺通報。

外媒報道，法國駐上海總領事館代表歐盟成員國於上月底致函上海市政府，要求不要在防疫政策上把父母和孩子分開治療，同時容許曾接觸確診者但無感染人士居家健康管理，毋須送往集中隔離。